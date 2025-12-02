Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu acı kalbi parçalar. Şimdi olacaklara hazır mısın?"

Adil, büyük bir şokla Esme'yle ortak bir kızları olduğunu öğrendi. Ancak bu ifşaatın gölgesinde, Esme ise kızlarının Eleni olduğu gerçeğine çok yaklaşmışken, Adil'in neden olduğu Furtuna Konağı'ndaki patlamada ağır yaralandı.