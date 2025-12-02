Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu acı kalbi parçalar. Şimdi olacaklara hazır mısın?"
TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz'in 9. bölümümden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Adil, Esme'yle ortak bir kızları olduğu gerçeğini öğrendi. Esme, tam da kızlarının Eleni olduğu gerçeğine bir adım daha yaklaşmışken, Adil'in patlattığı Fırtına konağında yaralanması, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.
TRT 1'in başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı ve izlenme rekorları kıran dizisi "Taşacak Bu Deniz" in yeni bölüm fragmanları, hikayedeki tansiyonu zirveye taşıyan gelişmeleri gözler önüne serdi.
Dizide, karakterlerin hayatını altüst edecek büyük bir sır ve dramatik bir patlama yaşandı.
Adil, büyük bir şokla Esme'yle ortak bir kızları olduğunu öğrendi. Ancak bu ifşaatın gölgesinde, Esme ise kızlarının Eleni olduğu gerçeğine çok yaklaşmışken, Adil'in neden olduğu Furtuna Konağı'ndaki patlamada ağır yaralandı.
Bu olay, Adil'in bilmeden çocuğunun annesi olan Esme'ye zarar vermiş olması nedeniyle, dizinin en gerilim dolu ve kader belirleyici anlarına sahne olacağını gösteriyor. İzleyiciler, Esme'nin akıbetini ve Eleni sırrının tam olarak ne zaman ortaya çıkacağını büyük bir heyecanla bekliyor.