Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!"
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Esme'nin "Benim Furtunalarla işim bitti" sözleri damga vurdu.
TRT 1 ekranlarında geniş bir izleyici kitlesi edinen Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Adil ve Esme karakterleri arasındaki gerilim, aileler arası çatışma ve yeni bölümde yaşanacak sürpriz olaylar, dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Fragmana Esme'nin "Benim Furtunalarla işim bitti" sözleri damga vurdu.
Oruç ise uçağa binen Eleni'nin arkasından üzgün bir şekilde el sallıyor.