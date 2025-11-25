Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!"

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz‘in yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Esme'nin "Benim Furtunalarla işim bitti" sözleri damga vurdu. 

Elele Online

Elele Online
1 / 7
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!" - Resim : 1

TRT 1 ekranlarında geniş bir izleyici kitlesi edinen Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı. 

2 / 7
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!" - Resim : 2

Adil ve Esme karakterleri arasındaki gerilim, aileler arası çatışma ve yeni bölümde yaşanacak sürpriz olaylar, dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 

3 / 7
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!" - Resim : 3

Fragmana Esme'nin "Benim Furtunalarla işim bitti" sözleri damga vurdu. 

4 / 7
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan böyle Furtuna’larla işim bitti!" - Resim : 4

Oruç ise uçağa binen Eleni'nin arkasından üzgün bir şekilde el sallıyor. 