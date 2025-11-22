Taşacak Bu Deniz son bölümde neler oldu? Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Cuma akşamlarının dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı 7. bölümüyle dün (21 Kasım Cuma) akşamı izleyiciyle buluştu. Dizi, yayınlanan son bölümüyle reytinglerde önemli bir artış kaydederken, senaryodaki gerilim de tavan yaptı.