Taşacak Bu Deniz son bölümde neler oldu? Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamı yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, 21 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına damga vurdu. Dizi, yayınlanan 7. bölümüyle izleyici ilgisini büyük ölçüde artırarak, üç reyting kategorisinde de oranını 2 puan birden yükseltti ve günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Cuma akşamlarının dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı 7. bölümüyle dün (21 Kasım Cuma) akşamı izleyiciyle buluştu. Dizi, yayınlanan son bölümüyle reytinglerde önemli bir artış kaydederken, senaryodaki gerilim de tavan yaptı.

Taşacak Bu Deniz son bölümde neler oldu?

Oruç’un, Eleni’nin annesi Hicran’ı Koçari’ye getirmesi, aileler arasında büyük bir krize neden oldu.

 

Koçari ailesinin reisi Adil, Oruç’un bu hamlesine karşılık olarak Fırtına ailesine görülmemiş bir ceza kesti. Adil'in emriyle Fırtınalara ait çay fabrikaları yakıldı ve tırlar patlatıldı. Adil, Fırtınaların hayatını tam anlamıyla cehenneme çevirdi.
 

Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruç’a rest çekerek, Eleni’nin Oruç’un kızı olması durumunda Şerif’i boşayacağını ilan etti. Esme’nin bu kararlı tavrı, Adil’i şüpheye düşürdü.
  