Taşacak Bu Deniz’e yeni oyuncu: Berna Koraltürk kadroda
TRT 1'de yayımlanan ve 7 bölümüyle beğeni toplayan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin 8. bölümü, bu hafta Cuma akşamı (14 Kasım 2025) izleyiciyle buluşacak. Dizinin kadrosuna önemli bir isim katıldı: Oyuncu Berna Koraltürk, dizideki Gezep karakterinin ikiz kardeşi olan İlve karakterini canlandıracak.
OGM Pictures yapımı olan ve geçen hafta Cuma akşamı 10 reytingi geçerek bu sezonun en iyi reyting rekorlarına imza atan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin kadrosu güçleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin 8. bölümünde başarılı oyuncu Berna Koraltürk kadroya dahil olacak. Koraltürk, dizide etkileyici oyunculuğuyla tanınan Onur Dilber'in hayat verdiği Gezep karakterinin ikiz kardeşi İlve rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin 8. bölümü yarın (14 Kasım Cuma) akşamı TRT 1'de yayınlanacak.
Taşacak Bu Deniz 6. Bölümde neler olacak?
Adil, Eleni ve Oruç, Eleni’yi satan Sultan Ebe’yi bulmak için Koçari Jet’le İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil’in Oruç’u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler.
Sultan Ebe’nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif’in kurduğu pusu, Adil ve Gezep’i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner.