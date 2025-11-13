Taşacak Bu Deniz’e yeni oyuncu: Berna Koraltürk kadroda

Taşacak Bu Deniz 6. Bölümde neler olacak?

Adil, Eleni ve Oruç, Eleni’yi satan Sultan Ebe’yi bulmak için Koçari Jet’le İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil’in Oruç’u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler.

Sultan Ebe’nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif’in kurduğu pusu, Adil ve Gezep’i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner.