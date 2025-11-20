Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'a sürpriz kutlama
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin genç oyuncusu Ava Yaman için set ekibi ve oyuncu arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Yaman, yeni yaşını sette, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek meslektaşlarıyla birlikte kutladı.
TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen ve sezonun en sürprizli yapımlarından biri olarak dikkat çeken Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde, Eleni Miryano karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman için son derece özel bir kutlama düzenlendi.
19 yaşına basan yetenekli oyuncu, set ekibinin ve rol arkadaşlarının yoğun çalışma temposu arasında organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasıyla duygusal ve unutulmaz anlar yaşadı.
Çekimler sırasında aniden hazırlanan bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ava Yaman, karşısında büyük bir pasta ve alkışlarla dolu neşeli bir ekip buldu.
Sette oluşan samimi atmosferde, özellikle oyuncu arkadaşlarının yüzlerindeki tebessümler ve neşeli tavırları dikkat çekerken, yapım ekibi de genç oyuncunun doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.