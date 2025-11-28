Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın sesi büyüledi! Kendi yazdığı şarkıyı söyledi

TRT 1 ekranlarının Cuma akşamları izlenme rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterine hayat veren Ava Yaman, henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem oyunculuk hem de müzik alanındaki yeteneğiyle adından söz ettiriyor.