Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın sesi büyüledi! Kendi yazdığı şarkıyı söyledi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, oyunculuğun yanı sıra müzik yeteneğini de sevenleriyle paylaştı.
TRT 1 ekranlarının Cuma akşamları izlenme rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterine hayat veren Ava Yaman, henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem oyunculuk hem de müzik alanındaki yeteneğiyle adından söz ettiriyor.
Dizinin son olarak 7. bölümü yayımlanırken, Ava Yaman'ın dikkat çekici performansı, yapımın sevilmesinde büyük bir etken olarak görülüyor.
Genç oyuncu, oyunculuk başarısının ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine muazzam bir sürpriz yaparak yeteneğini farklı bir alanda da gösterdi.
Söz ve müziği tamamen kendisine ait olan 'Gerçek Sevgi' adlı şarkısını seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaşan Ava Yaman, bu sürprizle kısa sürede viral oldu.