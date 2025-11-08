Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ilk fragman: "Anası benim"
TRT 1 ekranlarının dikkat çeken yapımı "Taşacak Bu Deniz", her hafta olduğu gibi gelecek hafta da heyecan dolu yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz'in 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı ve fragmana Esme’nin "Anası benim" sözleri damga vurdu.
TRT 1'in dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Dizinin bir önceki 5. bölümünde yaşananlar, 6. bölüme dair merakı artırmış durumda.
Taşacak Bu Deniz'in 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı ve fragmana Esme’nin "Anası benim" sözleri damga vurdu.
Taşacak Bu Deniz | 5. Bölüm Özet
Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkar, geçmişi yok eder. Esme ile olan davasını kapatır ama Furtunalılara karşı çok büyük bir dava başlatır.
Esme’nin tüm engelleme çabalarına rağmen oyununu çeşitli hamlelerle sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif’e ve Furtuna ailesine karşı güvenini yıkmayı başarır. Ancak aynı anda Şerif de ona karşı çok acımasız bir plan başlatmıştır; araziyi ve parayı geri almak için on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirlemek!