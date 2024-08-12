Taze anne Yasemin Şefkatli tatil pozlarını paylaştı! Fit hali gündem oldu
Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran ve tatil yapan Yasemin Şefkatli, hamilelik döneminde aldığı kiloları verdi. Tatil pozlarını paylaşan Şefkatli'nin fit hali dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediğini duyurmuştu.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizleri, Ocak ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.
Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran ve tatil yapan Yasemin Şefkatli, hamilelik döneminde aldığı kiloları verdi.
Altı ay gibi bir sürede 21 kilo veren Şefkatli, spora da başladığını belirtirken, “Kilo alırız veririz, bunlardan ziyade asıl olay zihnimizde” demişti.