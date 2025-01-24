Teoman: "Aile adamı diyemeyiz bana. Hâlâ rock’n rollcu Teoman’ım”
Teoman, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan 57 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Eski Teoman 6’da yatardı yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.
Son yıllarda magazin basınına verdiği röportajlar ile gündem yaratan Teoman, Nişantaşı’nda muhabirlere yakalandı ve yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Milliyetin haberine göre bir programda söylediği “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum” açıklamasıyla çok konuşulan Teoman, bu konuya açıklık getirdi. Çapkınlık amacıyla yapmadığını belirten Teoman, “Onları güzel figürler olarak takip ettiğimi, aslında çapkınlık amacıyla yapmadığımı söylemiştim. Fakat öyle söyleyince tabii küçük bir yerden alınıyor. Bu yaştan sonra insan zampara olmasa daha iyi olur” diye konuştu. Teoman, “Kendinizi hala çapkın olarak görüyor musunuz?” sorusuna “Görmüyorum.” diye yanıt verdi.
Teoman, çapkınlık yıllarının hatırlatılması üzerine gülerek, “Ben de o yılları hatırlıyorum. Şimdi düşününce komik geliyor. Şimdiki hayatımla karşılaştırılınca... Sabah 6’da kalktım, evde spor yaptım, dışarıya çıktım falan. Eski Teoman 6’da yatardı, yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum.” İfadelerini kullandı.
Zeyno isimli 11 yaşında bir kızı olan Teoman, “Baba Teoman nasıl biri?” şeklindeki soruya “Benim tek rolüm o değil aslında. Benim yaşımda olunca insan, annesine oğul oluyor, bir çocuk gibi bakıyor. Çocuğuna bir baba gibi bakıyor. Aile adamı diyemeyiz bana. Ben hala rock’n rollcu Teoman’ım. Başka rollerim de var artık. Şirketimin başındayım. Konserlerime özen gösteriyorum. Açıkçası eskiden pek özen göstermezdim. Artık hem bir iş adamısın hem bir aile reisisin. Benim alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim. Tam başardığımı söyleyemem ama halletmeye çalışıyorum” yanıtını verdi.