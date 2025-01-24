Teoman: "Aile adamı diyemeyiz bana. Hâlâ rock’n rollcu Teoman’ım”

Zeyno isimli 11 yaşında bir kızı olan Teoman, “Baba Teoman nasıl biri?” şeklindeki soruya “Benim tek rolüm o değil aslında. Benim yaşımda olunca insan, annesine oğul oluyor, bir çocuk gibi bakıyor. Çocuğuna bir baba gibi bakıyor. Aile adamı diyemeyiz bana. Ben hala rock’n rollcu Teoman’ım. Başka rollerim de var artık. Şirketimin başındayım. Konserlerime özen gösteriyorum. Açıkçası eskiden pek özen göstermezdim. Artık hem bir iş adamısın hem bir aile reisisin. Benim alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim. Tam başardığımı söyleyemem ama halletmeye çalışıyorum” yanıtını verdi.