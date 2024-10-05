Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'tan aile pozu

Şimdilerde Teşkilat dizisinde oynayan Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve köpeği Marla ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Elele Online

Elele Online
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Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'tan aile pozu - Resim : 1

''Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi başarılı dizilerde yer alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile birlikte 27 Haziran'da dünyaevine girmişti.

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Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'tan aile pozu - Resim : 2

Birçok ünlü ismin katıldığı törende; Zeynep Mayruk, Oscar De La Renta imzalı bir gelinlik tercih ederken, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti. 

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Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'tan aile pozu - Resim : 3

Şimdilerde Teşkilat dizisinde oynayan Tolga Sarıtaş, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'tan aile pozu - Resim : 4

Ünlü oyuncu, eşi Zeynep Mayruk ve köpekleri Marla ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Fam" notuyla paylaştı. 