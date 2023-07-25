Tom Brady’nin, Irina Shayk ile görüntülenmesi dedikoduları ateşledi

Emekli NFL yıldızı Tom Brady, bu kez süper model Irina Shayk ile aşk dedikodularını alevlendirerek manşetlere çıkmaya devam ediyor. New York Post'un haberine göre Ağustos'ta 46 yaşına girecek olan müstakbel Hall of Fame oyun kurucusu, geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki Rus güzeliyle vakit geçirirken fotoğraflandı.

Söylentiler, Brady'nin 21 Temmuz akşamı Hotel Bel-Air'den 37 yaşındaki Rus modeli Irina Shayk'ı alırken görülmesiyle başladı. İkili ertesi sabah Brady'nin evinden çıkarken yakalanırken, Brady'nin geceyi Los Angeles'taki evinde geçirdiği ortaya çıktı. Fotoğraflar, Brady gri bir Rolls Royce'un direksiyonunda Shayk'ın yüzünü nazikçe okşarken birlikte yürüdüklerini, güldüklerini ve gülümsediklerini gösteriyor.

İkilinin en son birlikte görülmeleri, Haziran ayında Sardunya’da Joe Nahmad ve Madison Headrick'in düğününde karşılaştıklarında gerçekleşti. Kaynakların Shayk'ın Brady için kestirmeden gittiğini söylemesi, dedikodulara yol açtı. Ancak Shayk'ın bir temsilcisi, herhangi bir romantik ilişkiyi şiddetle reddetti ve bu spekülasyonları "tamamen yanlış" ve "kötü niyetli ve kurgusal" olarak nitelendirdi.

İlginç bir şekilde, Shayk ile adının çıkmasından sadece birkaç hafta önce Brady'nin Kim Kardashian ile ilişkisi olduğu da söylendi. Bu ilişki hakkında söylentiler ise, Michael Rubin'in Hamptons'daki 4 Temmuz partisinde yaşanan bir karşılaşmadan sonra ortaya çıktı. Söylentilere rağmen, hem Brady hem de Kardashian'ın temsilcileri sadece arkadaş olduklarını ileri sürdüler.

Rekor kıran futbol kariyeri ve yedi Super Bowl zaferiyle tanınan Brady, 13 yıllık evliliğin ardından süper model Gisele Bündchen'den Ekim 2022'de boşandı. Eski çiftin iki çocuğu var: 10 yaşındaki kızı Vivian ve 13 yaşındaki oğlu Benjamin. Brady'nin ayrıca eski partneri aktris Bridget Moynahan'dan Jack adında 15 yaşında bir oğlu var.

Benzer şekilde, Irina Shayk da gündem sarsan ilişkilerden nasibini aldı. Shayk, 2009'dan 2015'e kadar futbol süperstarı Cristiano Ronaldo ile çıktı. Daha sonrasında ise Lea adında 6 yaşındaki bir kızı paylaştığı aktör Bradley Cooper ile uzun süreli bir ilişkisi oldu.

Fotoğraflar hayranlar ve medya arasında merak uyandırmaya devam ederken, Tom Brady ve Irina Shayk'ın ilişkisi hakkında gerçekleri ise yalnızca zaman gösterecek. O zamana kadar, kişisel yaşamlarına yönelik dedikodular ve ilgi ise hep gündemde olacak.