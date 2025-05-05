Trafik kazası geçirmişti! Berk Atan'dan günler sonra ilk fotoğraf

Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kaza sonrası Berk Atan, hastaneden paylaşım yaparak sağlık durumunu açıklamıştı.

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

"ÇOK ŞÜKÜR"

Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazasından günler sonra bir paylaşım daha geldi. Atan, Instagram hesabından "Çok Şükür" yazdığı bir paylaşımla kendini gösterdi.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.

Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.