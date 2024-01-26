Tuba Büyüküstün: Fatma Girik veliahdı olarak beni seçmiş

24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden efsane isim Fatma Girik, 79 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Oyuncu Umut Kurt’un moderatörlüğünü üstlendiği dün gerçekleştirilen programda, Fatma Girik için anma töreni düzenlendi.

Törene yeni projesinin set çalışmaları nedeniyle katılamayan Tuba Büyüküstün, gönderdiği videodaki sözleriyle salondaki herkesi duygulandırdı.

'KENDİSİ ÖLMEDEN ÖNCE 'VELİAHTIM BU KIZDIR' DEMİŞ'

Büyüküstün, ''Fatma Hanım'ı tanımak bana nasip olmadı. Kendisi ölmeden önce 'Veliahtım bu kızdır' demiş benim için. Veliahtı olarak beni seçtiği için burdan kendisine minnetlerimi sunuyorum. Huzur içinde yatsın. Vefanın ne demek olduğunu şimdi tam anlamıyla anlıyorum.'' açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.