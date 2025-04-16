Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'lu Dehşet Bey filminden ilk kareler yayınlandı

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü ilk kez aynı projede bir araya getiren "Dehşet Bey" filminin çekimleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'un çeşitli mekanlarında başladı. Yapımcılığını Royal Pictures’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Filmden ilk kareler

Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmin çekimlerinin Mayıs ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Filmden ilk kareler yayınlandı. "Dehşet Bey" filminin setinden gelen ilk fotoğraflarla ikilinin kamera karşısındaki uyumu göz kamaştırdı.

Filmde; fedailer Ocağı adlı bir tetikçiler grubunun gözde üyesi olan Dehşet Engiz'e Barış Arduç hayat verirken; Onun aşık olduğu Abide'yi ise Tuba Büyüküstün canlandırıyor.

Dehşet Bey filmi konusu

Filmin konusu ise kısaca şöyle; Dehşet Engiz (Barış Arduç) Fedailer Ocağı adlı bir tetikçiler grubunun gözde üyesidir. Abide’ye (Tuba Büyüküstün) ilk gördüğü anda aşık olmuştur. Grup üyeleri, çocukluktan itibaren takip edilerek seçilen, ailesi olmayan kişilerdir.

Milliyetçi bir teşkilata bağlı Ocak’ın temel kurallarından biri, fedailerin âşık olmaması, evlenmemesidir. Oysa tüm karşı koyma çabalarına rağmen Dehşet, Abide’ye çoktan aşık olmuştur. Bu aşk hikayesi beraberinde içinde bulunduğu örgütü ve onun varoluş felsefesini de sorgulamaya başladığı bir döngü başlatır. Bu sorgulamanın bedeli herkes için ağır