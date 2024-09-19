Türk halkı kot pantolonu en çok Serenay Sarıkaya’ya yakıştırıyor

Areda Piar’ın Türkiye genelinde 1.100 kişiyle gerçekleştirdiği Jean Araştırması’na göre, en çok tercih edilen jean tarzı yüzde 26,1 ile regular jean olurken, en şık bulunan paça tipi ise yüzde 36,7 ile straight cut (düz kesim) olarak araştırmaya yansıyor. Türk halkının jeani en yakıştırdığı ilk iki ünlü isim ise yüzde 44,9 ile Serenay Sarıkaya ve yüzde 25,6 ile Kıvanç Tatlıtuğ!

Klasik Jean Modellerinden Vazgeçmiyoruz

Jean, modanın en zamansız ve vazgeçilmez parçalarından biri olarak, yıllar geçse de dolaplarımızdaki yerini koruyor. Her dönem farklı kesim ve paça türleriyle karşımıza çıkan jeanler, rahatlığı ve şıklığı bir araya getirerek her tarza hitap etmeyi başarıyor.

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Jean Araştırması, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. İşte en çok tercih edilen jean modelleri, paça kesimleri ve jean denildiğinde akla gelen ünlüler!

Araştırmaya göre, Türk halkının en çok tercih ettiği jean tipi yüzde 26,1 ile regular jean. Jean modelleri arasında 90’lardan günümüze kadar popülerliğini koruyan bu model, rahatlığı ve zamansız tarzıyla her yaş grubuna hitap ediyor. Özellikle günlük kombinlerde tercih edilen regular kesimler, klasik ve çok yönlü yapısıyla modadaki yerini koruyor. İkinci sırada yüzde 23,3 ile şıklığı ve rahatlığı bir arada isteyenlerin gözdesi olarak görülen slim-fit jean yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 19,8 ile asi ve dinamik ruhu yansıttığı düşünülen skinny jean var.

Paça Kesimlerinde Trendler: Düz, Boru ve Tapered

Jean seçiminde sadece bel ve kalça kesimi değil, paça tipi de büyük önem taşıyor. Paça kesimlerine baktığımızda, en şık bulunan model yüzde 36,7 ile klasik ve minimalist tarzı yansıtan straight cut (düz kesim) olduğu görülüyor. İkinci sırada yüzde 30,8 ile dizden aşağıya doğru hafif genişleyerek dengeli ve şık bir görünüm sunan bootcut (boru paça) yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 16,5 ile diz altından daralan yapısıyla hem sportif hem de modern bir görünüm sağlayan tapered (diz altı daralan) paça modelleri tercih ediliyor.

Diğer paça modelleri ise yüzde 9,6 ile İspanyol, yüzde 6,3 ile palazzo.

Jean’in En Yakıştığı Ünlüler: Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ

Kot pantolon, tarzıyla ön plana çıkan ünlülerin de vazgeçilmezi. Araştırma sonuçlarına göre, jean denildiğinde akla gelen ilk isim yüzde 44,9 ile Serenay Sarıkaya. İkinci sırada ise yüzde 25,6 ile Kıvanç Tatlıtuğ yerini alıyor. Çağatay Ulusoy yüzde 10,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, yüzde 10,1 ile Fahriye Evcen dördüncü, yüzde 4,8 ile Afra Saraçoğlu beşinci olduğu görülüyor.

Yüzde 3,7 ile Aras Bulut İğmenli ve yüzde 0,5 ile Hande Erçel de jean giyimin yakıştırıldığı diğer ünlüler arasında yerlerini alıyorlar.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 08 – 28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.