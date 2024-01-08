Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzel’in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getiriliyor.

"“Yavrum” diyen sesini duyamayacağım"

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi:

Annem,Yüksel Katmer (Uzel) bu sabah hakka yürüdü, huzurlu, acısız, yüzündeki gülümsemesiyle, gözündeki ışık hiç sönmeden, nurlu yüzü ışıl ışıl, benim kollarımda. Salı sabahı 9 Ocak'ta inşallah İstanbul'a ulaşacağız ve Tarabya Merkez Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Telefonlara, mesajlara yetişmem mümkün değil, affınıza sığınmıyorum. Benim annem ve oğlumun anneannesi olmanın ötesinde yüzlerce gönül bağı olan eş-dost ve milyonlarca hayran. Şükür bana bırakabildiği en büyük miras gönülden sevip sevildiği dostları. Madem kıymetliniz yapabileceğiniz dualarınızın yanı sıra buyurun şarkılarıyla anın, her yerde post edin paylaşın. Ben annemin “Yavrum” diyen sesini duyamayacağım ama artık hep şarkıları inşallah her yerde duyacağım. Annemin yüzünün güzelliği ruhumun asilliğinden, kalbinin temizliğindendir. Onu bilen bilir şükür, annem için dilekleriniz size ayna olsun ve katıyla geri dönsün.