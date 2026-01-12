Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti! Haberi oğlu duyurdu

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ekin Tiyatrosu gibi Türk tiyatrosunun en köklü kurumlarında uzun yıllar sahne alan usta oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat camiasında derin bir üzüntü yaratan bu acı haberi, çocukları sosyal medya üzerinden babalarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Hem sahnede hem de kamera karşısında sergilediği performanslarla izleyicinin hafızasında yer edinen usta sanatçı, özellikle Ankara'nın sanat hayatına damga vuran isimlerden biri olarak tanınıyordu.

Koray Ergun’un yaklaşık bir yıldır devam eden zorlu sağlık mücadelesi, 2025 yılının Şubat ayında sağ elinde hissettiği güç kaybıyla başlamıştı. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde 3 santimetrelik bir ur tespit edilen sanatçı, 6 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık beş saat süren başarılı bir mikro cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktığında sosyal medya hesabından dostlarına ve sevenlerine teşekkür ederek umut dolu bir mesaj yayınlamış, ancak sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen "Memleketin Kısmeti" adlı oyununa ara vermek zorunda kalmıştı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi projeleriyle de geniş kitlelerin takdirini kazanan Ergun’un vefatı, sadece ailesini değil, yıllarca birlikte ter döktüğü sanatçı dostlarını ve öğrencilerini de yasa boğdu.