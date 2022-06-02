Türk vatandaşı olan Jessica May: "Artık kimliğim elimde"

2018'de dünyaevine girdiği fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı Jessica May, Türk vatandaşı oldu. Bir süredir vatandaşlık için uğraşan ünlü oyuncu, haberi sosyal medyada duyurmuştu. Şimdi de kimliği elinde poz verdi.

"ARTIK KİMLİĞİM ELİMDE"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve üç ay önce Türk vatandaşlığını alan Jessica May, önceki gün bir davete katıldı. Kısa süre önce Brezilya'dan dönen May, "Artık kimliğim elimde!" diyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

Son derece gururlu olduğunu ifade eden Jessica May, ayrıca Brezilya'da kaldığı süre içerisinde delta varyantına yakalandığını da açıkladı.

May, konuyla alakalı, "Tüm aile, akraba hepimiz delta varyantına yakalandık. Zor bir süreç atlattık." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

15 yaşında modellik yapmaya başlayan, 2017-2018 yılları arasında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisiyle oyunculuğa adım atan, son olarak 'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May, uzun süredir beklediği hayaline kavuştu, Türk vatandaşı oldu. Haberi sosyal medyadan duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jéssica May (@jessicamayofficial)'in paylaştığı bir gönderi

JESSICA MAY KİMDİR?

May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya geldi. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi var. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başladı.

Oyunculuğa, Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etti. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünyaevine girdi.

Jessica May, Otizm farkındalık gününde 'Onların Gözünden' projesi kapsamında otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine destek oldu. Ayrıca 2018'de Denizli'de dikilmek üzere 2000 fidan bağışladı. May, 2019 yılında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıktı.