TV8’e yeni dizi Aşka Düşman geliyor! Aşka Düşman konusu ne, oyuncuları kimler?

Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur’un yazdığı Aşka Düşman’ın provaları tüm hızıyla sürüyor. Acunmedya’nın yapımcılığını üstlendiği Tv8’de yayınlanacak dizi sete çıktı.

Aşka Düşman konusu

Dizide aşka düşman olan bir anne ile kızları İnci Neva, Feraset ve Mahur’ın hikâyesi etrafında yaşanan olaylar etkileyici bir hikâye örgüsüyle ele alınıyor.

Aşka Düşman oyuncu kadrosu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mesude Erarslan yöneteceği dizide Nazan Kesal “Bahriye”, Buse Meral “İnci Neva”, Cem Yiğit Üzümoğlu “Uygar”, Bihter Dinçel “Savcı”, Barış Aytaç “Kenan”a hayat verecek.

Dizide diğer önemli rollerde Bedia Ener, Barış Aytaç, Ebru Aykaç, Sermet Yeşil, İbrahim Şahin, Mehmet Çepiç, Pelin Bahşi ve Beste Kanar seyirci karşısına çıkacak. Dizinin çocuk oyuncuları ise Lavinya Ünlüer ve Emir Kaan Özkan…