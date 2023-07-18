Üçüncü hamileliğini yaşayan Wilma Elles'ten tatil pozu

İlk olarak 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki rolüyle Türk izleyicisinin karşısına çıkan Wilma Elles, 2015 yılında Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. 2019 yılında Kerem Göğüş'ten ayrılan Wilma Elles geçtiğimiz Aralık ayında Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti.

Wilma Elles önceki haftalarda ise üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı. Wilma Elles şimdi de Instagram sayfasından tatil pozlarını paylaştı.

WILMA ELLES: HAMİLE OLMAYI ÇOK SEVİYORUM

Bebeğini kucağına almak için gün sayan 36 yaşındaki Wilma Elles, fotoğraflara şu mesajı yazdı: "Hamile olmayı çok seviyorum... Tam bir mucizeye şahit oluyorsun." Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.