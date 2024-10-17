Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel: 5 haftada 5 kilo aldım
Hamileliğinde 20. haftaya giren Zeynep Sever Demirel, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
1 / 5
2010 yılında evlenen Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in mutlu beraberliği sürüyor.
2 / 5
Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.
3 / 5
3. kez hamile olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, ilk kızında 30 kilo, ikincisinde 25 kilo almıştı. Belçika eski güzeli, bu hamileliğinde yediklerine dikkat ettiğini fazla kilo almak istemediğini dile getirmişti.
4 / 5
Hamilelikte 20’nci haftasına giren Zeynep Sever Demirel son beş haftada beş kilo alarak kendi rekorunu kırdığını ifade etti.