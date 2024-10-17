Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel: 5 haftada 5 kilo aldım

3. kez hamile olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, ilk kızında 30 kilo, ikincisinde 25 kilo almıştı. Belçika eski güzeli, bu hamileliğinde yediklerine dikkat ettiğini fazla kilo almak istemediğini dile getirmişti.