Ufuk Özkan son halini paylaştı: Yarın buradan bilgi paylaşacağım

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan'ın oldukça zayıf halini görenler bir hayli üzülmüştü. Ünlü oyuncu son halini takipçileriyle paylaştı.

UFUK ÖZKAN: SOSYAL MEDYADAKİLER GEÇEN SENEYE AİT

İşte ünlü oyuncunun açıklaması:

"Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…"

"2. EVRE SİROZUM"

"Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım" diyen Özkan, hayranlarına teşekkür etti:

"Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"