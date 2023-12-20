Ufuk Özkan'dan yeni sevgilisiyle romantik poz

'Geniş Aile'deki 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan siroz hastalığına yakalanması sebebiyle zor günler geçirmişti. Tedavi altınan 48 yaşındaki oyuncu daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Setlere dönüşüyle hayranlarını sevindiren ünlü oyuncu yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

"SENİ SEVİYORUM"

Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile romantik anlarını paylaştı. Osmanoğlu, paylaşımına ‘ Seni Seviyorum Sevgilim’ notunu yazdı.

"HAYRANIYIM"

Sibel Osmanoğlu, bir diğer paylaşımını "Hayranıyım ya bir poz almadan bırakır mıyım" notu ekledi. Çiftin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.