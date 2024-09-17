Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde yer aldığı "İlk ve Son" dizisi yeni sezonuyla dönüyor! İlk teaser yayınlandı

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı BluTV'nin 'İlk ve Son' dizisi, 2021 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmişti. Çok sevilen dizinin ikinci sezonunda ise başroller Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu.