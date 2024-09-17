Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde yer aldığı "İlk ve Son" dizisi yeni sezonuyla dönüyor! İlk teaser yayınlandı
BluTV’nin orijinal dizisi "İlk ve Son", yeni sezonuyla 24 Ekim’de ekranlara dönüyor. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı dizinin ikinci sezonundan heyecan yaratan ilk teaser yayınlandı.
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı BluTV'nin 'İlk ve Son' dizisi, 2021 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmişti. Çok sevilen dizinin ikinci sezonunda ise başroller Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu.
"İlk ve Son" yeni hikayesiyle 24 Ekim’de BluTV’de yayına girecek. Diziden ilk teaser yayınlandı. "İlkleri unutulmaz sonları kaçınılmaz oldu." sözleriyle yayınlanan teaser, Nilüfer ve Cihan’ın her duyguyu barındıran aşk hikayesinin habercisi oldu.
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor. Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.
Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor.