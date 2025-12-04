Ünlü oyuncu 28. yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı
Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesinden inmeyen başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, 28. yaşına Hollanda'nın büyüleyici başkenti Amsterdam'da girdi. Doğum günü kutlamasında hayranlarına sürpriz yapan güzel oyuncu, yayınladığı mesajla çocukluk halini paylaştı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.
1 / 5
Aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vuran Afra Saraçoğlu, adından söz ettirme devam ediyor.
2 / 5
Güzel oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile New York'a gitmişti. Saraçoğlu, ilgi gören kareleri peş peşe paylaşmıştı.
3 / 5
2 Aralık 1997 doğumlu olan Afra Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 28. yaşını kutladı.
4 / 5
Oyuncu, Instagram'dan yayımladığı doğum günü mesajında çocukluk fotoğrafını paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.