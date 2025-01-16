Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan, 35. yaş paylaşımı

Son olarak 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filminde rol alan Alp Navruz, 35'inci yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Oyuncu, doğum günü pozlarına "Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi" notunu düştü.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan, 35. yaş paylaşımı - Resim : 1

Son olarak Her şeyin Başı Merkür filminde 'Fırat' karakterine hayat veren Alp Navruz, yer aldığı projelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan, 35. yaş paylaşımı - Resim : 2

Navruz, 15 Ocak tarihinde 35 yaşına girdi. Doğum gününde sosyal medya hesabından birkaç fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, Dante'nin 'İlahi Komedya' adlı eserinden bir alıntıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

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Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan, 35. yaş paylaşımı - Resim : 3

"Yaş 35" notuyla yaptığı paylaşımda Alp Navruz, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi."

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Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan, 35. yaş paylaşımı - Resim : 4