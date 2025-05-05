Ünlü oyuncu Didem Balçın'ın babası hayatını kaybetti

'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman' ve 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi birçok dizide rol alan oyuncu Didem Balçın'ın babası hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

'CANIMIZ BABAMIZI KAYBETTİK'

42 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, "4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın - Didem Balçın." notunu paylaştı.