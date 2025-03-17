Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor
Son olarak Kirli Sepeti dizisindeki rolüyle izleyenlerin karşısına çıkan Rüzgar Aksoy’dan müjdeli bir haber geldi. Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olduğunu duyurdu.
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Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken, Türkan, Kirli Sepeti gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor.
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44 yaşındaki oyuncusosyal medya hesabında takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.
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Çift, Hakan Hakman’ın objektifine poz vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Rüzgar Aksoy, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş..." notunu düştü.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Sancaklı’nın 5 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.