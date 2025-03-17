Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor

Son olarak Kirli Sepeti dizisindeki rolüyle izleyenlerin karşısına çıkan Rüzgar Aksoy’dan müjdeli bir haber geldi. Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olduğunu duyurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Resim : 1

Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken, Türkan, Kirli Sepeti gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor. 

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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Resim : 2

44 yaşındaki oyuncusosyal medya hesabında takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Resim : 3

Çift, Hakan Hakman’ın objektifine poz vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Rüzgar Aksoy, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş..." notunu düştü. 

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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Sancaklı’nın 5 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.