Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens anne oldu

TMZ ve Page Six'e göre Çarşamba günü, ‘High School Musical’ ile ünlenen 35 yaşındaki oyuncu Vanessa Hudgens ve beyzbolcu eşi Cole Tucker, yeni doğan bebekleriyle birlikte Santa Monica'daki bir hastaneden çıkarken görüldü.
Ünlü çift doğum haberini henüz kamuoyuna duyurmadı. TMZ, çiftin Tucker'ın 28. yaş doğum günü olan 3 Temmuz'da bebekleriyle birlikte hastaneden ayrıldığını bildirdi.
Ünlü oyuncusu Vanessa Hudgens, hamilelik haberini ilk kez Mart ayında 2024 Oscar kırmızı halısında karnını belli eden şık bir elbiseyle duyurmuştu. Törende, Vera Wang Haute imzalı dar siyah elbiseyle göz kamaştırmıştı.
Çiftin ilişkileri Mayıs 2021'de başlamıştı. İlişkileri konusunda mütevazı olmalarına rağmen, beyzbolcu Cole Tucker Şubat 2023'te sevimli bir Instagram gönderisiyle nişanlandıklarını doğrulamış ve aynı yılın Aralık ayında da evlenmişlerdi.