Ünlü şarkıcı Halsey, kronik hastalığı nedeni ile 'Biraz ara vermesi gerektiğini' vurguladı

Pazar günü Instagram üzerinden hikaye paylaşan 27 yaşındaki şarkıcı, endometriozis ile mücadele ettiğini ve sağlık problemleri nedeni ile iş yüklerini azaltma ihtiyacı duyduğundan bahsetti. Halsey paylaştığı hikayede şu sözleri yazdı: "Son birkaç haftadır bazı yeni zorluklarla uğraşıyordum. Grammy, Coachella vs. gibi şeyleri normal olarak devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama vücudum beni protesto ediyor ve sonunda yavaşlamamı ve durmamı talep ediyor. Özellikle yeni turnem için ve en iyi durumda olabilmem için dinlenmem gerekiyor." Ve şöyle devam etti: "Eğer beni ortalarda görmezseniz ya da görmüyorsanız lütfen bunu kişisel algılamayın. Zor şartlar altında elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Henüz somut bir açıklama yapılmamış olsa da, şarkıcının yaklaşan konserlerinin ve turnesinin mevcut sağlık durumu nedeniyle iptal edilmesi veya süresiz olarak ertelenmesi büyük olasılık olabilir.

AMELYATTAN ÜÇ GÜN SONRA GRAMMY MÜZİK ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI

Ünlü sanatçı bir Instagram gönderisinde, "If I Can't Have Love, I Want Power'ın" en iyi alternatif müzik albümü dalında aday gösterildiği 2022 Grammy Ödülleri'ne katılmadan üç gün önce ameliyat olduğunu açıkladı. Paylaştığı gönderide en son Grammy'e 2017'de katıldığını ve kırmızı halıda hala dikişlerinin olduğunu içtenlikle anlattı: "En son Grammy'ye 2017'de katıldım ve ilk endometriozis ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Dikişlerim hala duruyorken kırmızı halıda yürüdüm". Uzun aradan sonra Grammy'e katılacağını açıklayan Halsey, Grammy'den üç gün önce başka bir ameliyat daha geçirdiğini açıkladı. Halsey, "Törene yıllardır ilk kez yarın katılıyorum ve yine (tahmin ettiğiniz gibi) üç gün önce ameliyat oldum. Bunu sadece beni görürseniz nazik olun diye yazıyorum, kırılganım hahaha. Kırılgan ama heyecanlı" dedi.