Ünlüler tatil sezonunu açtı! İşte ünlülerin imrendiren tatil pozları!

Yaklaşık 7.5 aylık hamile olan ve kızı 'Mavi'yi kucağına almak için sabırsızlanan Demet Evgar, sezonu Bodrum'da açtı. Siyah mayosu, pembe kimonusu ve şapkasıyla poz veren ünlü oyuncu, bu karesine "Gün doğumu..." notunu düştü.