Ünlüler tatil sezonunu açtı! İşte ünlülerin imrendiren tatil pozları!
Yaz mevsiminin başlamasıyla magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonlarını açtı. Bakalım kim tatilini nasıl geçiriyor... İşte ünlülerin tatil paylaşımları...
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Oyuncu Bensu Soral geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Ünlü isim, pembe renkli büstiyeri ve eteğiyle objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
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Sezonu açan Cansu Dere, tatil fotoğraflarını Instagram'dan, "Ve tatil başlıyor..." notuyla paylaştı.
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Demet Özdemir, başrolü Buğra Gülsoy’la paylaştığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin çekimlerine verilen arada soluğu Çeşme’de aldı. Denizde yüzdüğü anları Instagram hesabından paylaştı.
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Yaklaşık 7.5 aylık hamile olan ve kızı 'Mavi'yi kucağına almak için sabırsızlanan Demet Evgar, sezonu Bodrum'da açtı. Siyah mayosu, pembe kimonusu ve şapkasıyla poz veren ünlü oyuncu, bu karesine "Gün doğumu..." notunu düştü.