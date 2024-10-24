Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun

Ünlü isimler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Elele Online

Elele Online
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Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - Resim : 1

Ata Demirer

Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - Resim : 2

Hadise

"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum"

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Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - Resim : 3

Hafsanur Sancaktutan

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - Resim : 4

Tarkan

"Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum."