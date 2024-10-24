Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun
Ünlü isimler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
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Ata Demirer
Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
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Hadise
"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum"
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Hafsanur Sancaktutan
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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Tarkan
"Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum."