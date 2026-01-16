Ünlüler, Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması sonucu yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorlar, uzun bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Özkan için acil nakil kararı aldı.

ÜNLÜLER DONÖR ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kararın ardından; Emre Altuğ, Birol Güven, Yeşim Salkım, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Serdar Şanal, Bülend Çolak, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Özge Ulusoy, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Demet Evgâr, Feri Baycu Güler, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Hamdi Alkan, Levent Can, Tansel Öngel, Ayçin İnci, Onur Büyüktopçu, Melek Baykal, Perihan Savaş, Bülent Parlak, Cem Belevi, Onur Dilber, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Binnur Şerbetçioğlu, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Hayrettin, Emine Ün, Hatice ve Rojda Demirer, yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

"DONÖR OLMAK İSTEYENLER İLETİŞİME GEÇSİN"

Ünlü isimler, Ufuk Özkan için; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin. İletişim Instagram: umutozkan55 / ecetapalioglu / ka_der.z / glsmxlfv_" mesajını yayımladı.