Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları: "Sen benim süper kahramanımsın!"
Sosyal medyanın aktif kullanan ünlüler, Babalar Günü için peş peşe paylaşımlara imza attı. Duygu dolu anlar yaşandı, hüzünlü notlar düşüldü, kahkahalar yükseldi! Bazı ünlüler, maalesef aramızdan ayrılan babalarını anarak yürekleri burktu. Ancak Babalar Günü'ne damga vuran asıl olay, bazı ünlü isimlerin ilk kez minik bebeklerinin yüzünü göstermesi oldu. İşte Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları...
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ eşi Kıvanç'ın Babalar Günü'nü minik oğulları Kurt Efe ile çekilen bir kareyle kutladı ve "Bütün iyi kalpli babaların günü kutlu olsun. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız." notunu düştü.
Pınar Deniz, Babalar Günü sebebiyle Instagram'da eşi Yıldırım'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. "İyi ki babamız" notunu düşen Deniz, paylaşımda eşi ve çocuğunun fotoğraflarına yer verdi. Böylece Fikret Hakan, ilk kez kameralara "merhaba" dedi.
Oyuncu Özge Özpirinçci, Babalar Günü'nde eşi Burak Yamantürk'e özel bir mesaj paylaştı. Ünlü oyuncu, eşi için şu sözleri kullandı: "Uzun günler, göz açıp kapayıncaya kadar geçen yıllar... Seni çok seviyorum Burak Yamantürk. Bence harika bir babasın ki benim çıtam bu konuda biraz yüksektir."
Sanatçı Hülya Koçyiğit nostaljik bir kare paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum."