Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları: "Sen benim süper kahramanımsın!"

Sanatçı Hülya Koçyiğit nostaljik bir kare paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum."