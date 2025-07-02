Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Dedesini son yolculuğuna uğurladı

Balıkesirspor'un eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Haberin duyulması hem ailesi hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Balıkesirspor'un tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Metin Kaygılaroğlu, 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmış ve kırmızı-beyazlı camiaya büyük katkılar sağlamıştı.

DEDESİNİ SON YOLCULUĞA UĞURLADI

Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Metin Kaygılaroğlu'nun torunu olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da katıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Doğum günü olan 30 Haziran'da dedesinin ölüm haberini alan ünlü oyuncu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Son görevini yerine getiren Uraz Kaygılaroğlu, dedesinin tabutunu da cenaze aracına kadar taşıdı.

Merhum Kaygılaroğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi.