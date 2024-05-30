Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Birçok sinema, dizi ve tiyatro projesinde yer alan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! - Resim : 1

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.

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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! - Resim : 2

Tabutta Rövaşata, Döngel Kârhanesi, Eşref Saati, Behzat Ç. gibi yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu vefat etti. Cem Yılmaz vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

 

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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! - Resim : 3

CEM YILMAZ: GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter (X) hesabından, ''Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim... Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun.'' paylaşımında bulundu.

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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! - Resim : 4

ZAFER ALGÖZ: MAHALLEMİZİN İLK AKTÖRÜ

Ünlü oyuncu Zafer Algöz de Ahmet Uğurlu'nun ölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Algöz, ''Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.'' mesajını paylaştı.