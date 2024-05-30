Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.
Tabutta Rövaşata, Döngel Kârhanesi, Eşref Saati, Behzat Ç. gibi yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu vefat etti. Cem Yılmaz vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
CEM YILMAZ: GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter (X) hesabından, ''Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim... Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun.'' paylaşımında bulundu.
ZAFER ALGÖZ: MAHALLEMİZİN İLK AKTÖRÜ
Ünlü oyuncu Zafer Algöz de Ahmet Uğurlu'nun ölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Algöz, ''Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.'' mesajını paylaştı.