Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

CEM YILMAZ: GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter (X) hesabından, ''Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim... Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun.'' paylaşımında bulundu.