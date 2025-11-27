Usta tiyatrocu Zihni Göktay huzurevinde ortaya çıktı
Usta tiyatrocu ve "Cennet Mahallesi" dizisindeki 'Ethem' karakteriyle hafızalara kazınan Zihni Göktay'ın kişisel yaşamında yaşadığı zorluklar nedeniyle huzurevine yerleştiği haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı.
1 / 5
Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden, 'Lüküs Hayat' ve özellikle 'Cennet Mahallesi' dizisindeki 'Ethem' karakteriyle hafızalara kazınan 79 yaşındaki usta sanatçı Zihni Göktay'ın son durumu, kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.
2 / 5
Üç yıl önce 45 yıllık eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmenin acısını yaşayan Göktay'ın, bu kaybın ardından yaşam düzeninde büyük değişiklikler yaşandığı öğrenildi.
3 / 5
Fenerbahçe'deki evinin yıkılması nedeniyle barınma sorunu yaşayan usta oyuncunun, Maltepe'de bulunan bir huzurevine yerleştiği bildirildi.
4 / 5
Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve Türk tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmış bir ismin bu durumu sevenlerini derinden etkiledi.