Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta heyecanlı bir bölümle ekrana gelmişti. Dizinin 17. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı - Resim : 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir  Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 'Uzak Şehir' yayınlandığı 18. bölümüyle son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçti.

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Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı - Resim : 2

Uzak Şehir, reytinglerde yeni bir rekora imza atarak total izleyici grubunda 16,15 reyting 40,60 izlenme payı, AB kategorisinde 12,35 reyting 33,52 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 15,49 reyting ve yüzde 38,46 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

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Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı - Resim : 3

Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizinin 17. bölümünden ise ilk kareler de yayınlandı.

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Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı - Resim : 4

Yayınlanan fragman ve fotoğraflara göre Alya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu Uğur'dan öğreniyor ve konakta bu durum o şok etkisi yaratıyor. 