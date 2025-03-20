Uzak Şehir 19. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta heyecanlı bir bölümle ekrana gelmişti. Dizinin 17. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 'Uzak Şehir' yayınlandığı 18. bölümüyle son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçti.
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Uzak Şehir, reytinglerde yeni bir rekora imza atarak total izleyici grubunda 16,15 reyting 40,60 izlenme payı, AB kategorisinde 12,35 reyting 33,52 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 15,49 reyting ve yüzde 38,46 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
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Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizinin 17. bölümünden ise ilk kareler de yayınlandı.
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Yayınlanan fragman ve fotoğraflara göre Alya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu Uğur'dan öğreniyor ve konakta bu durum o şok etkisi yaratıyor.