Uzak Şehir 38. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D'nin Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin merak edilen 38. yeni bölümüne dair ilk kareler yayınlandı.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu ve her bölümüyle konuşulan Uzak Şehir, Pazartesi akşamları heyecanlı yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor.
Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisi, 11 Kasım 2024'te başladığı yayın hayatında bir yılı geride bıraktı.
Ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olmayı başaran dizi, bu kısa süreye sayısız başarı sığdırdı ve yayımlanan her yeni bölümüyle yüksek reytingler elde etmeye devam etti.
Dizinin 38. yeni bölümü, önümüzdeki Pazartesi (17 Kasım 2025) akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin merak edilen 38. yeni bölümüne dair ilk kareler yayınlandı.