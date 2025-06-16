Uzak Şehir dizisine dahil edileceği söylenen Oktay Kaynarca'dan yanıt
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finali yapar yapmaz yeni sezona dair iddialar ortaya atıldı. En çok dikkat çeken ise Oktay Kaynarca'nın diziye dahil olacağı yönündeki söylentiler oldu. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.
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Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol aldığı Oktay Kaynarca ile buluşmuştu.
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Birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan iki ünlü isim sevenlerinden beğeni toplamıştı.
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EDHO'da Ozan Akbaba ile rol alan Kaynarca hakkındaki bu iddia sevenlerini heyecanlandırdı.
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Oktay Kaynarca'nın Alya’nın babası olarak dizye 2. sezonda dahil olacağı söylendi.