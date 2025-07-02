Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları
"Uzak Şehir" dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu Sinem Ünsal, tatilinden yeni kareler paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.
1 / 6
"Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı.
2 / 6
Güzel oyuncu, tatilinden paylaştığı yeni karelerle hayranlarının büyük beğenisini topladı.
3 / 6
Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı keyifli fotoğraflarına "Bu tatilde çok şımardım" notunu düşerek, dinlence anlarını takipçileriyle paylaştı.
4 / 6
Peş peşe gelen bu fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada geniş yankı buldu.