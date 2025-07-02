Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları

"Uzak Şehir" dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu Sinem Ünsal, tatilinden yeni kareler paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları - Resim : 1

"Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları - Resim : 2

Güzel oyuncu, tatilinden paylaştığı yeni karelerle hayranlarının büyük beğenisini topladı.

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları - Resim : 3

Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı keyifli fotoğraflarına "Bu tatilde çok şımardım" notunu düşerek, dinlence anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni tatil paylaşımları - Resim : 4

Peş peşe gelen bu fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada geniş yankı buldu.