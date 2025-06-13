'Uzak Şehir' dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken'den bikinili pozlar

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi sadece güçlü hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Bu isimlerden biri olan Yaren Güldiken, dizide hayat verdiği Pakize karakteriyle büyük beğeni topladı.