'Uzak Şehir' dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken'den bikinili pozlar
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Uzak Şehir"deki Pakize karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan genç yetenek Yaren Güldiken, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Ünlü oyuncu plajdan karelerini paylaştı.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi sadece güçlü hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Bu isimlerden biri olan Yaren Güldiken, dizide hayat verdiği Pakize karakteriyle büyük beğeni topladı.
Sezon finalinin ardından tatil rotasını sahillere çeviren genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme geliyor.
Beyaz bikinisiyle sahilde verdiği pozları Instagram hesabında peş peşe paylaşan Güldiken’e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncu, paylaşımına şu anlamlı notu düştü:
"Daha önce, plajların denizle birleştiği o dalga vuran sınırın çocuklara ait gerçek bir ülke olduğunu fark etmemişim. Orası bir çocuk cenneti. Plastik kovaların, kamyonların, küreklerin herkesin olduğu komün alan. Kaleler yapılıyor harıl harıl."