Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu boşanma bizim başlangıcımız olsun…”
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, başrollerini Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal'ın (Alya) paylaştığı 40. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2. fragman, duygusal anların yaşanacağını gösteriyor. Fragmana Cihan'ın "Bu boşanma bizim başlangıcımız olsun…” sözleri damga vuruyor.
Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran ve başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın yer aldığı sevilen dizisi Uzak Şehir, 40. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayımlanan ikinci fragman dizinin duygusal tansiyonunun zirveye çıktığını gösteriyor.
Başarılı oyuncu Ozan Akbaba’nın canlandırdığı güçlü Cihan Albora karakteri ile Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya arasındaki dillere destan aşk, kaderin en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.
Dizinin büyük bir merakla beklenen 40. bölümü, 1 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak.
Bölümün ikinci fragmanında duygusal anlar adeta havada uçuşurken, Cihan'ın Alya’ya sarf ettiği "Bu boşanma bizim başlangıcımız olsun…” sözleri, izleyicinin bölüm hakkındaki beklentilerini katlamış durumda.