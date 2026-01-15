Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: Cihan'dan Boran'a sert tokat!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 46. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan 2. fragmanda Alya, Cihan ve Boran üçgeninde ipler iyice geriliyor. Cihan'dan Boran'a sert bir tokat geliyor.
Mardin’in masalsı ama bir o kadar da sert atmosferinde geçen Uzak Şehir, 46. bölümüyle hikaye örgüsünü daha da derinleştiriyor.
Kanal D’nin reyting listelerindeki başarısını koruyan dizi, yayınlanan son fragmanla birlikte sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.
Fragmanın başlangıcında yüzler gülüyor. Cihan, Allah'ın emri Peygamberin kavliyle Kadir'e Pakize'yi istiyor.
Hastanenin özel gecesinde Alya, Cihan'a birlikte gitmenin doğru olmadığını söylüyor.