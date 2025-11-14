Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "O senin torunun!"
Kanal D'nin Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir'in merakla beklenen yeni bölümüne dair heyecan dorukta. Dizinin önümüzdeki Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünden 2. fragman yayımlandı. Fragmanda, Şahin'in hastanede can çekiştiği görülürken, bu sırada Ecmel, Deniz'in kendi torunu olduğu gerçeğini öğreniyor...
Kanal D'nin Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayımlanan ikinci fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde gerilim doruk noktasına ulaşıyor.
Şahin'in ölümünden hemen önce söylediği son sözler, Cihan'ın tüm gizli gerçekleri öğrenmesini sağlıyor.
Cihan, hesap sormak için Ecmel'in karşısına dikilirken, bu yüzleşme iki aile arasındaki nefreti daha da körüklüyor.