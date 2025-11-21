Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen benim oğlumsun!"
Kanal D ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan popüler dizi Uzak Şehir'in yeni gelişmelerle dolu 39. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Boran'ın kendine gelmesi, hem onun hem de çevresindekilerin hayatını sarsacak zorlu soruları beraberinde getiriyor. Boran Ecmel'e silahla gidince "Sen benim oğlumsun!" demesi herkesi şoke ediyor...
Kanal D'nin, yüksek reyting başarısıyla Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Uzak Şehir, izleyicisini Mardin'in etkileyici ve dramatik atmosferinde ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerini Ozan Akbaba'nın (Cihan) ve Sinem Ünsal'ın (Alya) üstlendiği dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki entrika ve duygusallıkla adından söz ettiriyor.
zak Şehir dizisinin heyecanla beklenen 39. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm, Pazartesi gününe denk gelen 24 Kasım 2025 tarihinde, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Boran’ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran’ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar.