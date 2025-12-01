Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Baba..."
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde yer aldığı, Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 40. bölümü ile bu akşam ekranda olacak. Dizinin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan Deniz'in babasını gördüğü an damga vurdu.
Kanal D'nin Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak olan 40. bölümüyle izleyicilerini duygusal bir dönüm noktasına taşıyor.
Başrollerini Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal (Alya)'ın paylaştığı dizinin yayımlanan 3. fragmanı, hikayenin en çarpıcı sahnesini gözler önüne serdi.
Fragmana, küçük Deniz'in yıllar sonra biyolojik babası Boran ile karşılaştığı anlar damgasını vurdu. Boran, oğluna kavuşmanın heyecanını yaşarken, Deniz'in beklenmedik tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Deniz, ilk olarak biyolojik babası Boran'a sarıldı. Ancak hemen ardından, kendisine babalık yapan Cihan'a dönerek ona da "Baba" dedi.