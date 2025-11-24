Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Benim seni beklediğim gibi onlar da seni beklesin…"

Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmanda Alya ve Cihan'ın konuşmasına yer verildi. Cihan'ın "Benim seni beklediğim gibi onlar da seni beklesin…" sözleri tanıtıma damga vurdu.

Özge Çolak

Kanal D'nin Pazartesi akşamı ilgiyle izlenen dizisi "Uzak Şehir", bu akşam  39. bölümüyle ekranlara gelecek.

Uzak Şehir dizisinin heyecanla beklenen 39. bölümünden üçüncü fragman yayımlandı. 

Fragmanda Alya ve Cihan'ın konuşmasına yer verildi. Alya eşyalarını almak için odaya geldi ve artık Cihan'ı rahatsız etmeyeceğini eşyalarını tamamen odadan alacağını söyledi.  

Cihan'ın "Alma. Benim seni beklediğim gibi onlar da seni beklesin…" sözleri tanıtıma damga vurdu.