Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Boran, adamakıllı davranmayı öğreneceksin!"
Kanal D ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan popüler dizi Uzak Şehir'in yeni gelişmelerle dolu 41. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Boran'ı teskin etmeye çalışan Sadakat, oğluna sabırlı olması gerektiğini anlatıyor. Alya'nın hiçbir yere gitmemesi için direten Boran, "Adamakıllı davranmayı öğreneceksin!" şeklinde Cihan'dan gereken cevabı alır...
Kanal D ekranlarının Pazartesi akşamı reytinglerinde iddialı yapımı olan Uzak Şehir, izleyicisini Mardin'in etkileyici ve dramatik atmosferinde ekrana kilitlemeye devam etmektedir.
Dizi, başrollerini Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal (Alya)'ın üstlendiği güçlü kadrosu ve entrika, duygusallık dolu hikayesiyle adından söz ettirmektedir.
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in merakla beklenen 41. yeni bölümünden ilk fragman yayımlandı ve izleyicileri büyük gelişmelerin beklediği sinyali verildi.
Alya kıyafetlerini değiştirirken aniden odaya giren Boran, Alya'nın sert uyarısıyla beklenmedik bir tepki alır ve şaşırır. Bu sahne, Alya'nın Boran'a olan mesafesini koruduğunu gösteriyor.