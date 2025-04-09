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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Cihan amcama baba diyebilir miyim?"
Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 21. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Cihanın bulunması ve "Cihan amcama baba diyebilir miyim?" dediği anlar damga vurdu.
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Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 21. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Cihan Alya’nın oğlunu düştüğü dereden kurtarıyor. Alya oğlunu perişan halde görünce çok üzülüyor. Cihan eşine "Ben onun babası olmasam da o benim oğlum. İkinize de bir şey olmasına izin vermem" diyor.
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Nare yüzüğünü denize fırlatıyor. Şahin'den vazgeçemediğini abisine anlatıyor."Sen seven insansın beni anlarsın" diyor.
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Sadakat, Şahin ve Nare'yi birlikte görünce "Senin bu ahlaksızın yanında ne işin var" diyerek kızına tokat atıyor.